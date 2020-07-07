Автор для сайта компьютерной тематики

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Закрыт8 заявок781 просмотр

Нужен автор, который хорошо разбирается в компьютерах, hi-tech и всем связанном с этим. Планируем писать рейтинги товаров и инструкции по решению проблем. Объем 50 статей.

От вас требуется:

- грамотность;

- умение и понимание, как правильно преподнести материал;

- лаконичность и простота в высказываниях - без воды и всего лишнего;

- своевременное выполнение задач.

За такую работу готовы предложить 60 руб за 1 тыс. символов. Чтобы продемонстрировать свои навыки, прошу прислать тестовое на 1 тыс символов на тему "За что отвечает видеокарта?"

5 лет назад
itadesign
Эльдар 
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