Размещение отзывов на сайте

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Завершен19 заявок726 просмотров

Нужно разместить 2-3 отзыва на карточки. 

отзывы должны быть с оценкой 4-5 (больше 5рок) 

оплата частями, разместили 15 отзывов, мы проверили  - оплатили. 

По оплате - можем оплачивать на карту (для России) или яндекс деньги. 

Сайт https://softms.ru/ 

Жду предложений. 

буду выбирать по цене и рейтингу исполнителя. 

5 лет назад
t6protos
Михаил 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Annbelevich
Анна 
34 года
7 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$10
11 дней
Escrow
Работаем дальше по отзывам. рекомендую. Человек все понимает. (современный), не тупит.
Рекомендую в сотрудничеству! Всегда на связи, понятное ТЗ и быстрая оплата. Все отлично)

Заявки фрилансеров

Ника
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анасасия
 
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5 лет назад
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Была
год назад
4 отзыва
5 лет назад
Андрей
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Annbelevich
Анна 
34 года
7 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
Дарья
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
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Сухроб
 
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2 года назад
1 отзыв
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