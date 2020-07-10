Нужно три исполнителя по 10 текстов на каждого (для скорости). Тематика текстов - освещение. Тексты по 10 000 знаков. Пример одного текста: https://www.wayfair.com/sca/ideas-and-advice/renovation/types-of-ceiling-lights-how-to-choose-the-right-one-T5037 В предложении укажите, пожалуйста, стоимость за 10 таких текстов и ...
Размещение отзывов на сайте
Нужно разместить 2-3 отзыва на карточки.
отзывы должны быть с оценкой 4-5 (больше 5рок)
оплата частями, разместили 15 отзывов, мы проверили - оплатили.
По оплате - можем оплачивать на карту (для России) или яндекс деньги.
Сайт https://softms.ru/
Жду предложений.
буду выбирать по цене и рейтингу исполнителя.
Выбранный исполнитель
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