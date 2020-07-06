Наполнить сайт стройматериалов контентом

Требуется заполнить сайт статьями, написанными на бирже.

Задача:

1. На бирже текстов в Адвего (аккаунт предоставим) дать задание (шаблон задания предоставим).

2. После написания статьи проверить выполнения задания и принять текст (за статьи оплачиваем мы).

3. В гугл диске создать документ со статьей и сохранить текст в нем, оформить статью тегами для дальнейшей публикации (образец статьи предоставим)

4. Опубликовать готовый текст с картинкой на сайте. (Текст объемом примерно 3000 знаков)

Бюджет - 50 ₽ за 1 опубликованную статью. В день нужно публиковать не менее 5 статей. Общий объем статей 200 шт.

Кто готов взяться, оставляйте свои резюме с указанием на портфолио подобных выполненных работ. Исполнитель получит задание. Так же рассмотрю предложение от команды, т.к. сроки - неделя.