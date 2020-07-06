Нужно написать статьи на яндекс дзен Цену за 1000 знаков предлагайте.
Наполнить сайт стройматериалов контентом
Требуется заполнить сайт статьями, написанными на бирже.
Задача:
1. На бирже текстов в Адвего (аккаунт предоставим) дать задание (шаблон задания предоставим).
2. После написания статьи проверить выполнения задания и принять текст (за статьи оплачиваем мы).
3. В гугл диске создать документ со статьей и сохранить текст в нем, оформить статью тегами для дальнейшей публикации (образец статьи предоставим)
4. Опубликовать готовый текст с картинкой на сайте. (Текст объемом примерно 3000 знаков)
Бюджет - 50 ₽ за 1 опубликованную статью. В день нужно публиковать не менее 5 статей. Общий объем статей 200 шт.
Кто готов взяться, оставляйте свои резюме с указанием на портфолио подобных выполненных работ. Исполнитель получит задание. Так же рассмотрю предложение от команды, т.к. сроки - неделя.
Заявки фрилансеров
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