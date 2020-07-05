Написание качественных статей для сайта

Здравствуйте!

Ищем исполнителя для написания качественных уникальных статей для сайта по ландшафтному дизайну (сайт компании которая предоставляет услуги ландшафтного дизайна).

Объем по количеству знаков пока не известен, но будет порядка 20-25 статей которые нужно написать качественно и уникально (будем проверять через различные сервисы).

Темы статей - предоставляются списком.

Язык статтей - украинский.

Просьба пишите свою цену за одну статью или за 1к знаков, кому как удобно и когда сможете начать. Выполнить надо более-менее оперативно, качественно и уникально.