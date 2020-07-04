Накрутка отзывов

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Закрыт33 заявки808 просмотров

Нужно накрутить 30 отзывов на отельный сайт... рейтинг неплохой, но всегда хочется лучше...

Вперед деньги больше не дам, предыдущий опыт явно отрицательный у меня)

5 лет назад
vitaliyv
44 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Олеся
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Полина
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Даниил
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Станислав
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Янина
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Айдар
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Вероника
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Наталья
 
52 года
5 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
9 отзывов
5 лет назад
Виктория
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Елена
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Яна
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Наталья
 
47 лет
9 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва
5 лет назад
Диана
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Илья
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
34 года
7 лет в сервисе
Была
год назад
6 отзывов
5 лет назад
Борис
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александра
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
София
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
28 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
42 отзыва(-1)
5 лет назад
Алексей
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Джон
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Елена
 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Чернышевский
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад