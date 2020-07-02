Сделать тест на совместимость мужчины и женщины

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Примерный перечень вопросов теста по совместимости мужчины и женщины (прилагается).

Мужчина и женщина будут по очереди отвечать каждый на 18 вопросов.

Нужно прописать  методику расчета и 5 вариантов по итогам теста начиная от самого низкого уровня совместимости, заканчивая самым лучшим.

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