Влияние коронавируса на онлайн-казино, букмекеров, спорт и тп

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки543 просмотра

Нужен интересный и легко читаемый материал с вирусными заголовками, данная статья будетразмещаться в спортивных СМИ. Основная идея – влияние коронавируса на казино, спорт идругие отрасли. Статья должна быть структурирована, включать списки, таблицы и аналитику.

Язык: Английский

Объём: 4.000 – 7.000 символов б/п

Уникальность: 90% (text.ru, прикрепить ссылку на отчёт) 

Цена: 80 руб/1000 зн.б.п., ~560 рублей за статью 

5 лет назад
yeugenque
Евгений 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
24 года
5 лет в сервисе
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24 года
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