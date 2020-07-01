Здравствуйте, Мне требуется копирайтер для заполнения сайт на двух языках, русский и английский. Прошу Вас присылать портфолио, предложение и стоимость услуг. Во вложенном файле предоставляю тех. задание и ...
Влияние коронавируса на онлайн-казино, букмекеров, спорт и тп
Нужен интересный и легко читаемый материал с вирусными заголовками, данная статья будетразмещаться в спортивных СМИ. Основная идея – влияние коронавируса на казино, спорт идругие отрасли. Статья должна быть структурирована, включать списки, таблицы и аналитику.
Язык: Английский
Объём: 4.000 – 7.000 символов б/п
Уникальность: 90% (text.ru, прикрепить ссылку на отчёт)
Цена: 80 руб/1000 зн.б.п., ~560 рублей за статью
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