Пресс-релиз

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Закрыт7 заявок356 просмотров

Составить пресс-релиза со всеми документам и описанием для малышки с генетическим заболеванием. Он будет рассылаться Pr менеджерам и руководителям компании после звонка им.  Файлы и документы вышлю тем кто будет составлять пресс-релиз

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