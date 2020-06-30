Нужно написать качественные статьи на сайт.

Нужна статья-рерайт на тему "Лучшие смартфоны до 8000 рублей". Пример формата статьи: https://tehcovet.ru/reitingi/elektronika-reitingi/aksessuary-dlya-elektroniki/rejting-luchshih-vr-ochkov-dlya-smartfona-noutbuka-ili-konsoli.html Важно: Разбираться в электронике Придерживаться структуре По-максимуму расписать каждый товар, выделить плюсы и минусы. Не страшно ...