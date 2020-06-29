Необходимо написать статью на бухгалтерскую тематику.

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Завершен3 заявки256 просмотров

Текст на бухгалтерскую тематику на 2000 знаков. 

5 лет назад
mironova22
Елена 
54 года
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

vladmalikov
Владислав 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$1
1 день
С Владиславом удобно работать - быстрое и качественное выполнение работы гарантировано) Текст написан грамотно, интересно и с высокой уникальностью, хотя тематика (бухгалтерская) и не простая. Всем рекомендую!
Елена отличный заказчик, всегда на связи. Грамотная постановка цели, оплата в сроки.

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Павел
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Арина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
96 отзывов(-1)
5 лет назад
vladmalikov
Владислав 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад