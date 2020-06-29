Автор на статьи: рейтинги лучших товаров

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Закрыт24 заявки641 просмотр

Здравствуйте,нужен автор для написания нескольких статей: рейтинги лучших товаров (бытовой техники, телефонов, средств для ухода за лицом и телом и так далее). 

Объем статей: от 10 000 символов без пробелов

Необходимо описывать достоинства и недостатки товаров согласно отзывов на яндекс.маркете,

отзовике и других подобных сайтах.

Пожалуйста, сбрасывайте примеры на такую тему.

Если вас заинтересовал проект, пишите здесь, в личных сообщениях. 

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