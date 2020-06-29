Живой интересный текст для 10 креативов на FB/ Instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт14 заявок598 просмотров

Для запуска рекламной кампании нужно составить 10 описаний и текстов на баннеры для FB/Insta. Есть описание онлайн курсов в информативном стиле. Нужно сделать их интересными для читателя.

5 лет назад
OlegKirsanov
Олег 
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Юлия
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Валерия
 
41 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Мария
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александра
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 дня назад
105 отзывов
5 лет назад
Павел
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Диана
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 отзывов(-1)
5 лет назад
Алла
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
60 отзывов(-1)
5 лет назад
Станислав
 
57 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Светлана
 
43 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
37 минут назад
529 отзывов
5 лет назад
Лучший копирайтер марта
ТОП-10
Копирайтинг
Магдалина
 
26 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написание текстов на тему путешествий

    Добрый день друзья. Ищу копирайтера в блог, посвященный путешествиям, экскурсиям (Золотое кольцо; Кипр; Крит; Турция...). Основу составят авторские (мои) фотограграфии сопровождаемые текстом написанным копирайтером. ТЗ на каждую статью или серию будет предоставлено.

    Копирайтинг108 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать статьи для сайта.

    $1

    Требуется написать 4 статьи для сайта, каждая размером около 5000 знаков. Темы статей предоставляю я. Оплата 35 руб. - 1 000 знаков (без пробелов). Если моё предложение Вас заинтересовало, пожалуйста, пришлите ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Посты в инстаграм(кофейная тема, укр.язык)

    Необходимо написать посты для 3х страниц в инстаграм (кондитерская торты на заказ, кофейня, кофе на продажу в зернах) 25-35 шт. Размер постов 600-1000 символов со смайликами в разных стилях. Кофейня - експертная и ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Объявления для досок объявлений по ключевым фразам!

    Нужен человек  для написания текстов объявлений по ключу. Эти ключи - заголовки объявлений Нужно написать 36 текстов под 12 заголовков. Объявления уникальны между собой и в общем. Тексты должны подходить к ключевой ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создать резюме специалиста по кадрам (Москва)

    $10

    Добрый день! Необходимо создать современное резюме и сопроводительное письмо специалиста по кадрам (соискатель женщина 39 лет, стаж работы более 18 лет). Создать на основании имеющегося резюме, а так же, обязательно, консультации (уточнения деталей) по ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Копирайтинг, текст про БАДы

    $8

    Написать текст про виды медицинских БАДов в 10000 символов. Текст должен быть уникальным на 90%, проверяем с text.ru, остальную информацию предоставлю после согласия на работу. Возможно дальнейшее сотрудничество. Все мелкие детали обсудим после сделки.

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    5 лет назад