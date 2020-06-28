Требуется написать 4 статьи для сайта, каждая размером около 5000 знаков. Темы статей предоставляю я. Оплата 35 руб. - 1 000 знаков (без пробелов). Если моё предложение Вас заинтересовало, пожалуйста, пришлите ...
Написать 2 рекламных текста (70 и 906 символов)
Мы размещены в 2ГИСе. Конкуренты в своей рекламе порочат нашу репутацию, косвенно ссылаясь на нас. Нам необходимо грамотно переписать текст, с указанием наших преимуществ.
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