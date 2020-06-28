Написать 2 рекламных текста (70 и 906 символов)

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Закрыт2 заявки242 просмотра

Мы размещены в 2ГИСе. Конкуренты в своей рекламе порочат нашу репутацию, косвенно ссылаясь на нас. Нам необходимо грамотно переписать текст, с указанием наших преимуществ.

5 лет назад
guest_15934065292193
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Арина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
96 отзывов(-1)
5 лет назад
Екатерина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад

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