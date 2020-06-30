Написать тексты для отзывов

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Закрыт31 заявка681 просмотр

Требуются тексты для отзывов,  размеры отзывов от 250 до 500 символов, 

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5 лет назад
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Заявки фрилансеров

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Юлия
 
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Маргарита
 
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Марина
 
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Елена
 
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Вадим
 
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Наталья
 
33 года
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Влада
 
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Екатерина
 
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Анастасия
 
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Даниил
 
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Юрий
 
56 лет
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год назад
5 лет назад
Евгений
 
23 года
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4 года назад
1 отзыв
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Наталья
 
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9 месяцев назад
9 отзывов
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Ксения
 
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5 лет назад
2 отзыва
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Анастасия
 
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3 года назад
42 отзыва(-1)
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