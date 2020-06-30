Продукт - биологическая добавка. Требуется: - написание комментариев о препарате, создание веток обсуждений на тематических сайтах, форумах, соц.сетях;- ответы на вопросы, общение; Тематики, сайты, тональность согласовываются заранее. Оплата:1) Тестовый период - одна неделя. 10 рублей за один комментарий, ...
Написать тексты для отзывов
Требуются тексты для отзывов, размеры отзывов от 250 до 500 символов,
цену за 1 тысячу символов не дороже 30 рублей
Заявки фрилансеров
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