Красиво расписать систему лояльности.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт15 заявок534 просмотра

Сейчас есть сухой текст о системе лояльности, хочется чего-то красивого, что бы клиент, прочитав захотел вступить в нашу систему и получить привилегированный статус. Прикрепил файл.

5 лет назад
guest_15936760526894
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Карина
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Анна
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Валерия
 
41 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Ольга
 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Алеся
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ольга
 
49 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 дня назад
105 отзывов
5 лет назад
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
27 минут назад
529 отзывов
5 лет назад
Лучший копирайтер марта
ТОП-10
Копирайтинг
Ирина
 
42 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 отзывов(-1)
5 лет назад
Владислав
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 отзывов(-1)
5 лет назад
Наталья
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
13 дней назад
33 отзыва
5 лет назад
Ольга
 
43 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Маргарита
 
32 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Арина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
96 отзывов(-1)
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Требуется копирайтер!

    Здравствуйте, Мне требуется копирайтер для заполнения сайт  на двух языках, русский и английский. Прошу Вас присылать портфолио, предложение и стоимость услуг. Во вложенном файле предоставляю тех. задание и ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Пресс-релиз

    Составить пресс-релиза со всеми документам и описанием для малышки с генетическим заболеванием. Он будет рассылаться Pr менеджерам и руководителям компании после звонка им.  Файлы и документы вышлю тем кто будет составлять пресс-релиз

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать описание товаров и перевести их на английский

    Необходимо написать детальное описание товаров (одежда, обувь, сумки) на русском языке и перевести на английский.  Тексты тексты необходимо для размещения в интернет-магазине. Ниже ПРИМЕР качества и объема описания для одного товара: ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • 30 текстов по 2000 збп (бытовая техника)

    $68

    Здравствуйте. Требуется срочно (с 02.07) приступить к написанию текстов по тематике "Бытовая техники". Формат текстов - короткая статья, заметка. Более детальную информацию и примеры отправлю при личном общении. Тексты простые, исходники для написания гуглятся за ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад