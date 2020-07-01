Здравствуйте, Мне требуется копирайтер для заполнения сайт на двух языках, русский и английский. Прошу Вас присылать портфолио, предложение и стоимость услуг. Во вложенном файле предоставляю тех. задание и ...
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Необходимо написать тексты на сайт с анонсом.
Все тексты от 2000 знаков.
Уник 100%
Все подробности в ЛС.
Заявки фрилансеров
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