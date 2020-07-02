Копирайтер новостей покерной тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок897 просмотров

Нужен автор на постоянную занятость, который будет заниматься рерайтом новостей про покер. 

Объем работы: 2-5 новостей в день (по будням).

Оплата: $1,5 за 1000 знаков.

Требования к кандидатам: 

- Грамотная письменная речь на русском языке.

- Быстрое выполнение задач.

- Умение писать структурированные тексты без воды. 

Знание темы, опыт игры в онлайн покер-румах будет плюсом.

Писать на email: [email protected] или skype: @eva_dtr

5 лет назад
rezan89
Виктор 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Кристина
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 отзывов(-1)
5 лет назад
Евгения
 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
197 отзывов
5 лет назад
Ольга
 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
48 отзывов
5 лет назад
Ольга
 
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад
121 отзыв
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Требуется копирайтер!

    Здравствуйте, Мне требуется копирайтер для заполнения сайт  на двух языках, русский и английский. Прошу Вас присылать портфолио, предложение и стоимость услуг. Во вложенном файле предоставляю тех. задание и ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Влияние коронавируса на онлайн-казино, букмекеров, спорт и тп

    $7

    Нужен интересный и легко читаемый материал с вирусными заголовками, данная статья будетразмещаться в спортивных СМИ. Основная идея – влияние коронавируса на казино, спорт идругие отрасли. Статья должна быть структурирована, включать списки, таблицы и аналитику. ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сатьи

    Необходимо написать тексты на сайт с анонсом. Все тексты от 2000 знаков. Уник 100% Все подробности в ЛС.

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Статьи на тему торговли.

    Необходимо написать тексты (более 45) на любые торговые тематики ( торги, биржа, рынок и т.д. ). Текста от 1500 до 3000 символов с анонсом ( СТРОГО до 200 символов анонс ).

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Красиво расписать систему лояльности.

    Сейчас есть сухой текст о системе лояльности, хочется чего-то красивого, что бы клиент, прочитав захотел вступить в нашу систему и получить привилегированный статус. Прикрепил файл.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Пресс-релиз

    Составить пресс-релиза со всеми документам и описанием для малышки с генетическим заболеванием. Он будет рассылаться Pr менеджерам и руководителям компании после звонка им.  Файлы и документы вышлю тем кто будет составлять пресс-релиз

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад