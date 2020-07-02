Рерайт 5 статей о дизайне на английском

Добрый день!

Нам необходимо качественно переписать 5 статей о дизайне на английском языке для блога.

Требования:

- легкий, читабельный стиль

- возможно, изменить структуру статьи или заменить/привнести в нее что-то новое по смыслу

- без копипасты: статьи будут считаться принятыми только если пройдут проверку на плагиат

- понадобится немного вникнуть/изучить предмет статей

- 3000-5000 символов

Ссылки на статьи:

- https://medium.com/sketch-app-sources/design-systems-sketch-how-to-start-preparing-ui-components-library-e4f827315646

- https://blog.sketchapp.com/whats-next-for-sketch-in-2020-fbac2317e7b4

- https://uxplanet.org/25-best-sketch-plugins-to-download-now-74d0f26e45e3

- https://blog.nicolesaidy.com/7-steps-to-become-a-ui-ux-designer-8beed7639a95

- https://uxstudioteam.com/ux-blog/design-handoff/

Будет плюсом (но необязательно):

- если Вы будете готовы написать вдумчивые статьи самостоятельно

- если Вы минимально познакомитесь с программой Sketch для дизайнеров и темой дизайна

- если Вы будете готовы самостоятельно сделать уникальные иллюстрации из скриншотов или подобрать их по теме из бесплатных библиотек

В предложении просьба указать:

1) Сколько статей Вы готовы делать в неделю,

2) Минимум 3 примера Вашего рерайта (статья первоисточник "до" и статья результат "после") на английском,

3) Примерная стоимость Вашей работы за 1 статью аналогичную тем, что по ссылкам.

Важно! Нам понадобится передать эксклюзивные авторские права без ограничений по времени и территории с помощью договора.