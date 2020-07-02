Здравствуйте, Мне требуется копирайтер для заполнения сайт на двух языках, русский и английский. Прошу Вас присылать портфолио, предложение и стоимость услуг. Во вложенном файле предоставляю тех. задание и ...
Рерайт 5 статей о дизайне на английском
Добрый день!
Нам необходимо качественно переписать 5 статей о дизайне на английском языке для блога.
Требования:
- легкий, читабельный стиль
- возможно, изменить структуру статьи или заменить/привнести в нее что-то новое по смыслу
- без копипасты: статьи будут считаться принятыми только если пройдут проверку на плагиат
- понадобится немного вникнуть/изучить предмет статей
- 3000-5000 символов
Ссылки на статьи:
- https://medium.com/sketch-app-sources/design-systems-sketch-how-to-start-preparing-ui-components-library-e4f827315646
- https://blog.sketchapp.com/whats-next-for-sketch-in-2020-fbac2317e7b4
- https://uxplanet.org/25-best-sketch-plugins-to-download-now-74d0f26e45e3
- https://blog.nicolesaidy.com/7-steps-to-become-a-ui-ux-designer-8beed7639a95
- https://uxstudioteam.com/ux-blog/design-handoff/
Будет плюсом (но необязательно):
- если Вы будете готовы написать вдумчивые статьи самостоятельно
- если Вы минимально познакомитесь с программой Sketch для дизайнеров и темой дизайна
- если Вы будете готовы самостоятельно сделать уникальные иллюстрации из скриншотов или подобрать их по теме из бесплатных библиотек
В предложении просьба указать:
1) Сколько статей Вы готовы делать в неделю,
2) Минимум 3 примера Вашего рерайта (статья первоисточник "до" и статья результат "после") на английском,
3) Примерная стоимость Вашей работы за 1 статью аналогичную тем, что по ссылкам.
Важно! Нам понадобится передать эксклюзивные авторские права без ограничений по времени и территории с помощью договора.
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