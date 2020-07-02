Рерайт 5 статей о дизайне на английском

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок794 просмотра

Добрый день!

Нам необходимо качественно переписать 5 статей о дизайне на английском языке для блога.

Требования:

- легкий, читабельный стиль

- возможно, изменить структуру статьи или заменить/привнести в нее что-то новое по смыслу 

- без копипасты: статьи будут считаться принятыми только если пройдут проверку на плагиат

- понадобится немного вникнуть/изучить предмет статей

- 3000-5000 символов

Ссылки на статьи:

- https://medium.com/sketch-app-sources/design-systems-sketch-how-to-start-preparing-ui-components-library-e4f827315646

- https://blog.sketchapp.com/whats-next-for-sketch-in-2020-fbac2317e7b4

- https://uxplanet.org/25-best-sketch-plugins-to-download-now-74d0f26e45e3

- https://blog.nicolesaidy.com/7-steps-to-become-a-ui-ux-designer-8beed7639a95

- https://uxstudioteam.com/ux-blog/design-handoff/

Будет плюсом (но необязательно):

- если Вы будете готовы написать вдумчивые статьи самостоятельно

- если Вы минимально познакомитесь с программой Sketch для дизайнеров и темой дизайна

- если Вы будете готовы самостоятельно сделать уникальные иллюстрации из скриншотов или подобрать их по теме из бесплатных библиотек

В предложении просьба указать:

1) Сколько статей Вы готовы делать в неделю,

2) Минимум 3 примера Вашего рерайта (статья первоисточник "до" и статья результат "после") на английском,

3) Примерная стоимость Вашей работы за 1 статью аналогичную тем, что по ссылкам.

Важно! Нам понадобится передать эксклюзивные авторские права без ограничений по времени и территории с помощью договора. 

Sketch
5 лет назад
uxnest
Белый 
42 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Ева
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Татьяна
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Валерий
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
35 минут назад
529 отзывов
5 лет назад
Лучший копирайтер марта
ТОП-10
Копирайтинг
Валентина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 дня назад
105 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Требуется копирайтер!

    Здравствуйте, Мне требуется копирайтер для заполнения сайт  на двух языках, русский и английский. Прошу Вас присылать портфолио, предложение и стоимость услуг. Во вложенном файле предоставляю тех. задание и ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать тест на совместимость мужчины и женщины

    Примерный перечень вопросов теста по совместимости мужчины и женщины (прилагается). Мужчина и женщина будут по очереди отвечать каждый на 18 вопросов. Нужно прописать  методику расчета и 5 вариантов по итогам теста начиная от ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Придумать и написать историю

    Всем привет! Задача простая для человека который умеет сочинять и писать истории. Истории будут по теме "жизнь определенного человека" или "как я до этого докатился)" Как это происходит? Я даю ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Копирайтер новостей покерной тематики

    Нужен автор на постоянную занятость, который будет заниматься рерайтом новостей про покер.  Объем работы: 2-5 новостей в день (по будням). Оплата: $1,5 за 1000 знаков. Требования к кандидатам:  - Грамотная письменная ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Влияние коронавируса на онлайн-казино, букмекеров, спорт и тп

    $7

    Нужен интересный и легко читаемый материал с вирусными заголовками, данная статья будетразмещаться в спортивных СМИ. Основная идея – влияние коронавируса на казино, спорт идругие отрасли. Статья должна быть структурирована, включать списки, таблицы и аналитику. ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сатьи

    Необходимо написать тексты на сайт с анонсом. Все тексты от 2000 знаков. Уник 100% Все подробности в ЛС.

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Статьи на тему торговли.

    Необходимо написать тексты (более 45) на любые торговые тематики ( торги, биржа, рынок и т.д. ). Текста от 1500 до 3000 символов с анонсом ( СТРОГО до 200 символов анонс ).

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Красиво расписать систему лояльности.

    Сейчас есть сухой текст о системе лояльности, хочется чего-то красивого, что бы клиент, прочитав захотел вступить в нашу систему и получить привилегированный статус. Прикрепил файл.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад