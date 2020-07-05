Нужно написать статьи на яндекс дзен Цену за 1000 знаков предлагайте.
Писать технические тексты
Тема — автоматизация производства. Стиль строгий. Если есть тех статьи, пришлите посмотреть, чтобы знать как излагаете мысль.
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