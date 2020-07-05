Писать технические тексты

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Закрыт12 заявок426 просмотров

 Тема — автоматизация производства. Стиль строгий. Если есть тех статьи, пришлите посмотреть, чтобы знать как излагаете мысль.

5 лет назад
ivan2017
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