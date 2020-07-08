SEO тексты для службы доставки

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Завершен17 заявок458 просмотров

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Необходимо написать 9 человекочитаемых уникальных SEO-текстов по 500-700 символов для региональной службы доставки еды (описание разделов каталога).

Техзадание будет передано выбранному исполнителю.

5 лет назад
ilya2ru
Илья 
39 лет
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4 года назад

Выбранный исполнитель

AllaIvannikova
Алла 
50 лет
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Был
2 года назад
5 лет назад
$24
3 дня
Escrow
Все было сделано быстро и качественно! Спасибо. Рекомендую!
Илья - позитивный человек, ответственный заказчик с четкой задачей и целью. Оплата - раньше срока=) Сотрудничеством очень довольна! С радостью буду работать еще!

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