Требуется собрать сайт на конструкторе Creatium.io с тематикой работы вахтовым методом. Сайт должен состоять из 8 блоков, для которых уже есть концепция, тексты и полное ТЗ. Исполнитель отвечает только за оформление на конструкторе. Материалы будут предоставлены после выбора исполнителя.