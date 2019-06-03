ilya2ru

Илья ilya2ru

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Интернет-агентство Ильи Русских

Создание сайтов, реклама и маркетинг в интернете.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
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4
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  • Собрать сайт на конструкторе Creatium.io

    $150

    Требуется собрать сайт на конструкторе Creatium.io с тематикой работы вахтовым методом. Сайт должен состоять из 8 блоков, для которых уже есть концепция, тексты и полное ТЗ. Исполнитель отвечает только за оформление на конструкторе. Материалы будут предоставлены после выбора исполнителя.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать плавающую кнопку для сайта

    Небходим код CSS + HTML для плавающей кнопки на сайте. Текст на кнопке должен быть текстом. Цвет в обычном состоянии #ff0000, цвет при наведении: #990000. Текст, соответственно, белый. Положение кнопки должно быть, как на скриншоте.

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • SEO тексты для службы доставки

    Здравствуйте, уважаемые коллеги! Необходимо написать 9 человекочитаемых уникальных SEO-текстов по 500-700 символов для региональной службы доставки еды (описание разделов каталога). Техзадание будет передано выбранному исполнителю.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Копирайтинг на эзотерическую тематику

    Нужен текст для интернет-магазина по эзотерической тематике. Объем примерно 10 000-20 000 символов.  Нужно наполнить: - Главную страницу; - О магазине; - Написать 5 тематических статей; - Написать описания ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сделать визитку по готовому фирменному стилю

    Здравствуйте, уважаемые коллеги! Есть логотип в формате ai, и гайдлайн по фирстилю компании. Необходимо сделать визитку, готовую к печати с предоставленными мной данными. Спасибо!

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка одноэкранного лендинга

    Приветствую, участников! Необходима адаптивная кроссбраузерная верстка макета одноэкранного сайта. Технологии на ваше усмотрение, техзадание и PSD - выбранному исполнителю.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Наполнение товарами сайта на Nethouse

    Здравствуйте, коллеги! Необходимо наполнение товарами интернет-магазина, сделанного на конструкторе Nethouse. Тематика - детские горки, городки. Нужно заполнить 2-3 фотографии, краткое описание (около 200-300 символов) и технические характеристики. Сайты, с которых необходимо скопировать ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Ускорить сайт на Muse

    Сайт https://яркий-дом.рус нереально долго загружается. Необходимо оптимизировать работу сайта, исходники есть.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Необходимо сделать лендинг для строительной компании в сфере b2b

    Приветствую участников, необходимо сделать стандартный лендинг для компании, занимающейся строительством в сфере b2b. Есть развернутое техзадание, предлагайте цены, показывайте работы. ТЗ передам выбранному исполнителю.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Шапка для сайта автосервиса

    Приветствую участников, необходимо сделать шапку для сайта автосервиса по следующему техзаданию: Размер: 1980х800, в ремонтной зоне автосервиса стоит пикап Chevrolet 3100 Pickup (изображение прикреплено), сам пикап находится слева (справа будет текст предложения). Изображение ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Рерайт 15 новостей

    Здравствуйте, уважаемые участники! Необходимо сделать рерайт 15 новостей, объем каждой примерно 1000 символов, для регионального новостного сайта, ссылки на новости, которые необходимо переписать, я дам выбранному исполнителю. Требования: ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Подготовить 2 тематических изображения для слайдера на сайт

    $10

    Здравствуйте! Необходимо подготовить 2 изображения для размещения в слайдере сайта по дистанционному обучению пожарно-техническому минимуму и охране труда. Подробное техзадание в прикрепленном файле.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Выполнить задание по Access

    Приветствую участников! Необходимо выполнить задание по Access 2007. Вот само задание: Страховая компания имеет различные филиалы по всей стране. Филиал характеризуется названием, городом, адресом и телефоном. В каждом филиале работают ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написать 3 страницы на сайт

    Приветствую участников системы! Необходимо написать 3 страницы на сайт компании, которая занимается производством и продажей ЛДСП и ЛМДФ. Объем каждой страницы до 1000-1500 символов. Тематика: - Ламинированная ДСП; ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн шапки сайта

    $25

    Приветствую участников! Необходимо сделать дизайн шапки сайта с предложениями услуг: - Создание сайта; - Продвижение сайта; - Реклама в интернете; В качестве примера шапки приложен файл ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Подготовить тексты для коммерческого сайта

    $25

    Здравствуйте, уважаемые коллеги! Необходимо подготовить тексты для коммерческого сайта. По-сути, нужно найти в интернете и отрерайтить описания услуг в области монтажа отопления и водоснабжения, а также загородного строительства. Объем ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка 2-х простеньких макетов

    $50

    Приветствую! Необходимо выполнить html-верстку 2-х макетов дизайна, без java (слайдеры мы сами сделаем), только html. Первый сайт - 2 страницы (1, 1-1). Второй сайт - одностраничник (2).

    HTMLJava
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн сайта

    $100

    Здравствуйте, коллеги! Необходимо разработать дизайн сайта компании, занимающейся проектированием и монтажом систем водопровода и канализации в соответствии с приложенным техзаданием.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Прикрутить новую версию TinyMCE

    $50

    Здравствуйте, уважаемые участники! У нас есть очень простая CMS на файлах, которая управляется одним файлом, к этой CMS прикручен TinyMCE версии 2.1.2 с плагином AjaxFileManager (2007 год!!). Версия старая и она генерирует ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров

yungromantic
Алексей 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$1
10 баллов
4 года назад
Сделать плавающую кнопку для сайта
CSSHTML
Илья грамотно ставит задачу. Коммуникативен, что позволяет с легкостью понять заказчика. Оплата произошла сразу же по выполнению. В общем, рекомендую Илью!
Все было сделано за 15 минут, профессионально, так, чтобы встало на любой движок. Получил именно то, что хотел, практически моментально, рекомендую Алексея к сотрудничеству!
Ответный отзыв
mastiks
55 лет
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$11
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать скетч по фото
Все четко, без шума и пыли! ) Обращайтесь!
Отличная работа. Моментально достигли взаимопонимания по моему сумбурному ТЗ. С первого раза получил то, что хотел. Благодарю! Горячо рекомендую!
Ответный отзыв
AllaIvannikova
Алла 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$24
10 баллов
5 лет назад
SEO тексты для службы доставки
Илья - позитивный человек, ответственный заказчик с четкой задачей и целью. Оплата - раньше срока=) Сотрудничеством очень довольна! С радостью буду работать еще!
Все было сделано быстро и качественно! Спасибо. Рекомендую!
Ответный отзыв
pasicnjuk_lena
36 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$28
10 баллов
5 лет назад
Копирайтинг на эзотерическую тематику
Очень интересная задача. Спасибо!
Прекрасная работа! Благодарю и горячо рекомендую! Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
nkm_studio
Кирилл 
42 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Сделать визитку по готовому фирменному стилю
Ух, всех бы таких заказчиков и всем бы. Одно удовольствие работать. Рекомендую!
100% понимание задачи, моментальный результат. Рекомендую!
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