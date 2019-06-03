Требуется собрать сайт на конструкторе Creatium.io с тематикой работы вахтовым методом. Сайт должен состоять из 8 блоков, для которых уже есть концепция, тексты и полное ТЗ. Исполнитель отвечает только за оформление на конструкторе. Материалы будут предоставлены после выбора исполнителя.
- $150Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Небходим код CSS + HTML для плавающей кнопки на сайте. Текст на кнопке должен быть текстом. Цвет в обычном состоянии #ff0000, цвет при наведении: #990000. Текст, соответственно, белый. Положение кнопки должно быть, как на скриншоте.Завершен4 года назад
Приветствую участников! Есть фотография. Нужно нарисовать аватарку по фото в стиле скетча. Пример во вложении.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Необходимо написать 9 человекочитаемых уникальных SEO-текстов по 500-700 символов для региональной службы доставки еды (описание разделов каталога). Техзадание будет передано выбранному исполнителю.Завершен5 лет назад
Нужен текст для интернет-магазина по эзотерической тематике. Объем примерно 10 000-20 000 символов. Нужно наполнить: - Главную страницу; - О магазине; - Написать 5 тематических статей; - Написать описания ...Завершен5 лет назад
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Есть логотип в формате ai, и гайдлайн по фирстилю компании. Необходимо сделать визитку, готовую к печати с предоставленными мной данными. Спасибо!Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен6 лет назад
Приветствую, участников! Необходима адаптивная кроссбраузерная верстка макета одноэкранного сайта. Технологии на ваше усмотрение, техзадание и PSD - выбранному исполнителю.Завершен6 лет назад
Здравствуйте, коллеги! Необходимо наполнение товарами интернет-магазина, сделанного на конструкторе Nethouse. Тематика - детские горки, городки. Нужно заполнить 2-3 фотографии, краткое описание (около 200-300 символов) и технические характеристики. Сайты, с которых необходимо скопировать ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Сайт https://яркий-дом.рус нереально долго загружается. Необходимо оптимизировать работу сайта, исходники есть.Завершен6 лет назад
Приветствую участников, необходимо сделать стандартный лендинг для компании, занимающейся строительством в сфере b2b. Есть развернутое техзадание, предлагайте цены, показывайте работы. ТЗ передам выбранному исполнителю.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен7 лет назад
Приветствую участников, необходимо сделать шапку для сайта автосервиса по следующему техзаданию: Размер: 1980х800, в ремонтной зоне автосервиса стоит пикап Chevrolet 3100 Pickup (изображение прикреплено), сам пикап находится слева (справа будет текст предложения). Изображение ...Завершен8 лет назад
Здравствуйте, уважаемые участники! Необходимо сделать рерайт 15 новостей, объем каждой примерно 1000 символов, для регионального новостного сайта, ссылки на новости, которые необходимо переписать, я дам выбранному исполнителю. Требования: ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $10
Здравствуйте! Необходимо подготовить 2 изображения для размещения в слайдере сайта по дистанционному обучению пожарно-техническому минимуму и охране труда. Подробное техзадание в прикрепленном файле.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Приветствую участников! Необходимо выполнить задание по Access 2007. Вот само задание: Страховая компания имеет различные филиалы по всей стране. Филиал характеризуется названием, городом, адресом и телефоном. В каждом филиале работают ...Базы данных1 исполнительЗавершен10 лет назад
Приветствую участников системы! Необходимо написать 3 страницы на сайт компании, которая занимается производством и продажей ЛДСП и ЛМДФ. Объем каждой страницы до 1000-1500 символов. Тематика: - Ламинированная ДСП; ...Завершен10 лет назад
- $25
Приветствую участников! Необходимо сделать дизайн шапки сайта с предложениями услуг: - Создание сайта; - Продвижение сайта; - Реклама в интернете; В качестве примера шапки приложен файл ...Завершен11 лет назад
- $25
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Необходимо подготовить тексты для коммерческого сайта. По-сути, нужно найти в интернете и отрерайтить описания услуг в области монтажа отопления и водоснабжения, а также загородного строительства. Объем ...Завершен11 лет назад
- $50
Приветствую! Необходимо выполнить html-верстку 2-х макетов дизайна, без java (слайдеры мы сами сделаем), только html. Первый сайт - 2 страницы (1, 1-1). Второй сайт - одностраничник (2).Завершен11 лет назад
- $100
Здравствуйте, коллеги! Необходимо разработать дизайн сайта компании, занимающейся проектированием и монтажом систем водопровода и канализации в соответствии с приложенным техзаданием.Завершен11 лет назад
- $50
Здравствуйте, уважаемые участники! У нас есть очень простая CMS на файлах, которая управляется одним файлом, к этой CMS прикручен TinyMCE версии 2.1.2 с плагином AjaxFileManager (2007 год!!). Версия старая и она генерирует ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад