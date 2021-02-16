Сделать плавающую кнопку для сайта

Проект реализован на самописном движке. Система шаблонов достаточно удобная. Работаем без макета. Необходимо: Стилизовать форму отзывов Стилизация блока листинга запросов Исправить стили после применения фильтра Детальное ТЗ по запросу. Исполнителю предложить варианты стилизации. Возможна визуализация решения. Требования к верстке ---------------------------------------------- не тянуть лишний html согласовать интеграцию новых ...
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Небходим код CSS + HTML для плавающей кнопки на сайте. Текст на кнопке должен быть текстом. Цвет в обычном состоянии #ff0000, цвет при наведении: #990000. Текст, соответственно, белый. Положение кнопки должно быть, как на скриншоте.
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