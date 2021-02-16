Сделать плавающую кнопку для сайта

HTML-версткаЗавершен6 заявок255 просмотров
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Небходим код CSS + HTML для плавающей кнопки на сайте. Текст на кнопке должен быть текстом. Цвет в обычном состоянии #ff0000, цвет при наведении: #990000. Текст, соответственно, белый. Положение кнопки должно быть, как на скриншоте.

3 года назад
ilya2ru
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
yungromantic
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$1
1 день
Все было сделано за 15 минут, профессионально, так, чтобы встало на любой движок. Получил именно то, что хотел, практически моментально, рекомендую Алексея к сотрудничеству!
Илья грамотно ставит задачу. Коммуникативен, что позволяет с легкостью понять заказчика. Оплата произошла сразу же по выполнению. В общем, рекомендую Илью!
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