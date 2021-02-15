Верстка для интернет-магазина на Bitrix

HTML-версткаЗакрыт8 заявок710 просмотров
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Добрый день!

Ищем специалиста сделать редизайн (верстка) интернет-магазина на Bitrix

Используем: SCSS, webpack, git, jQuery.

Пожалуйста, указывайте в откликах ссылку на свой гит, примеры работ, стоимость работы за час и контактную информацию.

С агентствами не сотрудничаем

3 года назад
guest_15995757759038
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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