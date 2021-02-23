Требуется верстка 1й страницы

Требуется заверстать одну страницу. Макет в фигме, 3 разрешения.

Хедер/футер уже есть.

Мы даем пустую страницу со стилями, вы формируете страницу и отдельно стили к ней.

https://drive.google.com/file/d/1dzAVnZBywe74tmH3CR7_cQavgV10fLm4/view?usp=sharing

Если можете это дело внедрить в Битрикс - можно сделать все сразу.

От вас срок и оценка по реализации.