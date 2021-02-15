Сверстать и Запрограммировать

HTML-версткаЗакрытнет заявок221 просмотр
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Задача: разработать интерактивную страницу по макету. Форма должна работать корректно, запросы должны отправляться на сервер, навигация должна работать.

Нет необходимости делать внешний вид страницы один-в-один как в макете: достаточно, чтобы было похоже на макет и аккуратно.

Использовать следующие технологии: Nuxt, Vue.js.

Использовать css-фреймворки нежелательно.

Расчётное время: 3 часа

Результат выполнения задачи:

- исходный код приложения

- инструкция по разворачиванию приложения

3 года назад
guest_1613406427779
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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