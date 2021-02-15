Адаптивно сверстать лендинг

Нужно адаптивно сверстать одну страницу. Нужен чистый код, без натяжек.

Дизайн-макет прикрепил.

Адаптив не нарисован, поэтому на ваше усмотрение, если нужно подскажу и поправлю.

Предлагайте свои цены (в рублях) и сроки

Антибот: 1 плюс 2 равно ?