Правка верстки интернет-магазина на 1С-Битрикс

Требуется специалист для натяжки верстки на opencartИмеется созданный сайт со старым дизайном, мы подготовили верстку с новым дизайном и нам нужно натянуть ее на существующий сайтСтарая верстка так же имеется если вдруг пригодится Нужен специалист ...
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Поплыла верстка в карточке товара:
- Шапка
- Поисковая система
- Кнопка «Купить»
- В футере отображается код страницы.
Блок Новостей и Акций – При выборе одной из новостей, страница открывает главную
страницу с кривой версткой, новость отображается после товара.
Раздел товаров: Товары для дома и кухни – поплыла верстка страницы.
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