Правка верстки интернет-магазина на 1С-Битрикс

HTML-версткаЗакрыт5 заявок624 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется подправить поисковую систему. Поиск работает не корректно.

Требуется облегчить оформления заказа через корзину. Для заполнения необходимо оставить

только 4 поля: ФИО, телефон, адрес доставки, комментарий к заказу.

Поплыла верстка в карточке товара:

- Шапка

- Поисковая система

- Кнопка «Купить»

- В футере отображается код страницы.

Блок Новостей и Акций – При выборе одной из новостей, страница открывает главную

страницу с кривой версткой, новость отображается после товара.

Раздел товаров: Товары для дома и кухни – поплыла верстка страницы.

3 года назад
guest_15940049893549
3 года в сервисе
Был
3 года назад