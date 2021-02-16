Нужно сохранить локально шаблон для мобильного сайта

HTML-версткаЗавершен2 заявки520 просмотров
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Должен полностью открываться локально, без интернета. Все страницы из меню. Короче, нужно выкачать один в один. Ссылка в прикрепленном файле. Сроки - 1 день. Оплата по факту

3 года назад
777879
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
nmkz_4th
27 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$6
1 день
Сделал в полном соответствии с заданием. Был на связи. Хорошие впечатления от сотрудничества.
Отличный заказчик, приятно было работать. Постановка задачи, проверка, оплата, все на должном уровне. Рекомендую!
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