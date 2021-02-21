Сверстать сайт из Figma и установить на wordpress

Дать оценку работе. Сколько возьмете за верстку? Соотвественно с адаптивной версией. Плюс отдельно стр новости и квиз.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен верстальщик, который превратит мой макет лендинга(7 страниц) в Figma в полноценный HTML5 + CSS код
В приоритете написать на grid или flex-box, без bootstrap
Имеется макет для Desktop и Mobile в Figma.
Версии должны быть полностью адаптивные для разных разрешений и автоматически переключаться в зависимости от текущего разрешения
После выбора исполнителя предоставлю доступ к макету в Figma
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