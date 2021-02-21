Сверстать сайт из Figma и установить на wordpress

Нужен верстальщик, который превратит мой макет лендинга(7 страниц) в Figma в полноценный HTML5 + CSS код

В приоритете написать на grid или flex-box, без bootstrap

Имеется макет для Desktop и Mobile в Figma.

Версии должны быть полностью адаптивные для разных разрешений и автоматически переключаться в зависимости от текущего разрешения

После выбора исполнителя предоставлю доступ к макету в Figma