Внести правки в архив посадки

1. Нужно проверить посадку по предмет адаптивности дизайна:

Как пример на масштабе 100% контент смотрится слишком большим, а блоки

не влазят в экран - http://joxi.ru/DrlgONKsyDWdoA

на 75% смотрится намного лучше - http://joxi.ru/82QB7DjU97QdDA

А также дизайн посадки должен быть адаптивным несмотря на разрешение экрана, браузера, ос или устройства пользователя.

2. Добавить раскрывающейся блоки

ужно создать раскрывающиеся блоки со скрытым содержанием

Блок 1 - http://joxi.ru/MAjEMGdikD67L2

Содержимое блока 1 - http://joxi.ru/eAOz4lETkV1q62

Блок 2 - http://joxi.ru/YmEzk8gTMY4a72

Содержимое блока 2 - http://joxi.ru/n2YgznLseaXZ8r

Блок 3 - http://joxi.ru/a2XzexlT43ndpr

Содержимое блока 3 - http://joxi.ru/LmG938gclGxL1A

Блок 4 - http://joxi.ru/MAjEMGdikD6O52

Содержимое блока 4 - http://joxi.ru/DrlgONKsyDYybA

3. Добавить еще один небольшой блок с фин.партерами:

Нужно добавить сразу после главного экрана траст блок с логотипами VISA/Mastercard

GDPR Compaint, ILFCA, Trustpilot - http://joxi.ru/Y2LzqylTEzkPBr

Размещение - http://joxi.ru/EA4Lp9dtpYJ1xA

Логотип Trustpilot должен вести на страницу компании - https://www.trustpilot.com/review/refundltd.com - в новой вкладке должно открываться

4. Кнопка связатся в шапке сайта

Разместить кнопку в хедере “Contact us”, которая будет вести на страницу регистрации - http://joxi.ru/xAegeJysXKzOJm

Архив посадки предоставлю исполнителю.