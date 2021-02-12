Внести правки в архив посадки

Прикрепил дизайн сайта, нужно выполнить верстку и натяжку на вордпресс, чтобы можно было редактировать сайт От вас цена и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Нужно проверить посадку по предмет адаптивности дизайна:
Как пример на масштабе 100% контент смотрится слишком большим, а блоки
не влазят в экран - http://joxi.ru/DrlgONKsyDWdoA
на 75% смотрится намного лучше - http://joxi.ru/82QB7DjU97QdDA
А также дизайн посадки должен быть адаптивным несмотря на разрешение экрана, браузера, ос или устройства пользователя.
2. Добавить раскрывающейся блоки
ужно создать раскрывающиеся блоки со скрытым содержанием
Блок 1 - http://joxi.ru/MAjEMGdikD67L2
Содержимое блока 1 - http://joxi.ru/eAOz4lETkV1q62
Блок 2 - http://joxi.ru/YmEzk8gTMY4a72
Содержимое блока 2 - http://joxi.ru/n2YgznLseaXZ8r
Блок 3 - http://joxi.ru/a2XzexlT43ndpr
Содержимое блока 3 - http://joxi.ru/LmG938gclGxL1A
Блок 4 - http://joxi.ru/MAjEMGdikD6O52
Содержимое блока 4 - http://joxi.ru/DrlgONKsyDYybA
3. Добавить еще один небольшой блок с фин.партерами:
Нужно добавить сразу после главного экрана траст блок с логотипами VISA/Mastercard
GDPR Compaint, ILFCA, Trustpilot - http://joxi.ru/Y2LzqylTEzkPBr
Размещение - http://joxi.ru/EA4Lp9dtpYJ1xA
Логотип Trustpilot должен вести на страницу компании - https://www.trustpilot.com/review/refundltd.com - в новой вкладке должно открываться
4. Кнопка связатся в шапке сайта
Разместить кнопку в хедере “Contact us”, которая будет вести на страницу регистрации - http://joxi.ru/xAegeJysXKzOJm
Архив посадки предоставлю исполнителю.
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