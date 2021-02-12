Модернизировать стандартную форму комментариев Вордпресс, тема Kava+Элементор. [b] 1) Удалить поле сайт.[/b] [i] Не помогло: [/i] [i][u] - В плагине clearfy поставить галочку.[/u][/i] [i][u] ...
Повысить показатель Core Web Vitals (CLS) для WordPress сайта
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Нужно повысить показатель Core Web Vitals (Cumulative Layout Shift) для WordPress сайта https://endocrin-patient.com/, не убирая с него рекламу и картинки. Идеально довести показатель до целевого уровня ниже 0,25, как хочет Гугл.
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