Повысить показатель Core Web Vitals (CLS) для WordPress сайта

Добрый день, есть сайт на вордпрессе [url=https://e-petromax.ru/]https://e-petromax.ru/[/url] Нужно его скопировать и внести несколько изменений + несколько правок в сам сайт Вот тут подробное ТЗ по задачам: [url=https://docs.google.com/document/d/1-kKt1eNcDYD1O2BWhGa6MO3DOV2iIoRKjSe20MNJmiY/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1-kKt1eNcDYD1O2BWhGa6MO3DOV2iIoRKjSe20MNJmiY/edit?usp=sharing [/url] От вас сроки и стоимость работ