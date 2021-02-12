Добрый день! Разработка многостраничного сайта. ТЗ можно увидеть по ссылке: https://wdfiles.ru/d16c5a От соискателя требуется наличие портфолио, а также умение слушать и соблюдать требования в ТЗ. Педантичность, знание английского будет Вашим конкурентным преимуществом. Опыт в создании сайтов Forex тематики приветствуется. Желаемый ...
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1. Верстка сайта должна быть адаптивной и корректно отображаться как на десктопной версии так и мобильных устройствах. При верстки адаптивной версии утверждать расположение блоков.
2. Все иконки и логотип должны быть при верстки в формате SVG
Макеты https://drive.google.com/file/d/1Q-rsHsx2W7DdZP1-9olsddCy5EzfsTVk/view?usp=sharing
антиспам 23+5=
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