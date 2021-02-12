1. Верстка сайта должна быть адаптивной и корректно отображаться как на десктопной версии так и мобильных устройствах. При верстки адаптивной версии утверждать расположение блоков.

2. Все иконки и логотип должны быть при верстки в формате SVG

Макеты https://drive.google.com/file/d/1Q-rsHsx2W7DdZP1-9olsddCy5EzfsTVk/view?usp=sharing

антиспам 23+5=