codeella

Дмитрий codeella

 
35 летРоссия/Грязи
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
HTML-вёрстка «под ключ», сопровождение и консультация по HTML/CSS и JavaScript Досконально, капитально, оригинально!

В веб-разработке более 3-х лет. Изначально работал с Elementor (визуальный конструктор страниц для WordPress) + e-commerce (в частности плагин WooCommerce).

Релевантный опыт работы с WordPress:

  • разработка темы WordPress
  • настройка и оптимизация:
  • первичная SEO оптимизация
  • корректировка сайта по GoogleSpeed и W3C валидация
Постепенно перешел на чистую верстку сайтов на современных технологиях.

Языки разметки и программированиe:

  • HTML5
  • CSS3
  • JavaScript
Препроцессоры и фреймворки:

  • Sass/Scss
  • Bootstrap
Прочие инструменты:

  • Gulp
  • Git
  • Node (npm/yarn)
Активно изучаю и внедряю в свои проекты React и Vue

5 причин выбрать меня в качестве исполнителя для вашего проекта:

1) Качество:

  • валидный и кросс-браузерный код
  • адаптивность
  • доступность
2) Гарантии:

  • не срываю сроки
  • всегда на связи в рабочее время
  • проект, который взял в работу, всегда довожу до конца
3) Безопасность:

  • адаптивные изображения (при смене картинки верстка не разъезжается)
  • доступность для людей с ограничениями и поисковикам (правильные теги на своём месте)
4) Адекватность:

  • ставлю сроки только после анализа проекта +1 день на непредвиденные нюансы
  • мелкие правки и исправления входят в стоимость работ
  • не берусь за проект если не уверен в своих силах
  • возникла необходимость скорректировать макет - не проблема
  • ценю ваше и свое время
5) On-line:

всегда на связи в рабочие часы

возник форс-мажор - не ухожу в безответное молчание (всегда найду способ предупредить и скорректировать сроки)

Условия сотрудничества:

  • Обсуждение ТЗ на предмет возможности оптимальной реализации проекта
  • Уточнение деталей и нюансов
  • Обмен контактами (на случай вне штатной ситуации, по пустякам не беспокою)
  • Взаимовыгодное решение по условиям сотрудничества
  • Исполнение - корректировки - прием работы - отзыв
=== КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ ===

Email: [email protected]

WhatsApp: codeella

Telegram: codeella

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