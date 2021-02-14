HTML-вёрстка «под ключ», сопровождение и консультация по HTML/CSS и JavaScript Досконально, капитально, оригинально!
В веб-разработке более 3-х лет. Изначально работал с Elementor (визуальный конструктор страниц для WordPress) + e-commerce (в частности плагин WooCommerce).
Релевантный опыт работы с WordPress:
- разработка темы WordPress
- настройка и оптимизация:
- первичная SEO оптимизация
- корректировка сайта по GoogleSpeed и W3C валидация
Языки разметки и программированиe:
- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- Sass/Scss
- Bootstrap
- Gulp
- Git
- Node (npm/yarn)
5 причин выбрать меня в качестве исполнителя для вашего проекта:
1) Качество:
- валидный и кросс-браузерный код
- адаптивность
- доступность
- не срываю сроки
- всегда на связи в рабочее время
- проект, который взял в работу, всегда довожу до конца
- адаптивные изображения (при смене картинки верстка не разъезжается)
- доступность для людей с ограничениями и поисковикам (правильные теги на своём месте)
- ставлю сроки только после анализа проекта +1 день на непредвиденные нюансы
- мелкие правки и исправления входят в стоимость работ
- не берусь за проект если не уверен в своих силах
- возникла необходимость скорректировать макет - не проблема
- ценю ваше и свое время
всегда на связи в рабочие часы
возник форс-мажор - не ухожу в безответное молчание (всегда найду способ предупредить и скорректировать сроки)
Условия сотрудничества:
- Обсуждение ТЗ на предмет возможности оптимальной реализации проекта
- Уточнение деталей и нюансов
- Обмен контактами (на случай вне штатной ситуации, по пустякам не беспокою)
- Взаимовыгодное решение по условиям сотрудничества
- Исполнение - корректировки - прием работы - отзыв
Email: [email protected]
WhatsApp: codeella
Telegram: codeella
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