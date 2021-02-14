HTML-вёрстка «под ключ», сопровождение и консультация по HTML/CSS и JavaScript Досконально, капитально, оригинально!

В веб-разработке более 3-х лет. Изначально работал с Elementor (визуальный конструктор страниц для WordPress) + e-commerce (в частности плагин WooCommerce).

Релевантный опыт работы с WordPress:

разработка темы WordPress

настройка и оптимизация:

первичная SEO оптимизация

корректировка сайта по GoogleSpeed и W3C валидация

Постепенно перешел на чистую верстку сайтов на современных технологиях.

Языки разметки и программированиe:

HTML5

CSS3

JavaScript

Sass/Scss

Bootstrap

Gulp

Git

Node (npm/yarn)

Активно изучаю и внедряю в свои проекты

5 причин выбрать меня в качестве исполнителя для вашего проекта:

1) Качество:

валидный и кросс-браузерный код

адаптивность

доступность

2)

не срываю сроки

всегда на связи в рабочее время

проект, который взял в работу, всегда довожу до конца

3)

адаптивные изображения (при смене картинки верстка не разъезжается)

доступность для людей с ограничениями и поисковикам (правильные теги на своём месте)

4)

ставлю сроки только после анализа проекта +1 день на непредвиденные нюансы

мелкие правки и исправления входят в стоимость работ

не берусь за проект если не уверен в своих силах

возникла необходимость скорректировать макет - не проблема

ценю ваше и свое время

5)

всегда на связи в рабочие часы

возник форс-мажор - не ухожу в безответное молчание (всегда найду способ предупредить и скорректировать сроки)

Условия сотрудничества:

Обсуждение ТЗ на предмет возможности оптимальной реализации проекта

Уточнение деталей и нюансов

Обмен контактами (на случай вне штатной ситуации, по пустякам не беспокою)

Взаимовыгодное решение по условиям сотрудничества

Исполнение - корректировки - прием работы - отзыв

=== КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ ===

Email: [email protected]

WhatsApp: codeella

Telegram: codeella