Поправить мелкий баг на wordpress

http://test11.moytop.by/ - тут иногда то покажет слайдер целиком, то нет - https://prnt.sc/z3mc9q

пишите кто может быстро поправить этот баг, чтобы больше не появлялся и при любом размере слайда - всё было ок.

цену только укажите в заявке.

потом расскажете что и где поменять надо было.

оплата бс или по факту на карту, вебмани, яндекс.