Поправить мелкий баг на wordpress

HTML-версткаЗавершен3 заявки449 просмотров
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http://test11.moytop.by/ - тут иногда то покажет слайдер целиком, то нет - https://prnt.sc/z3mc9q

пишите кто может быстро поправить этот баг, чтобы больше не появлялся и при любом размере слайда - всё было ок.

цену только укажите в заявке.

потом расскажете что и где поменять надо было.

оплата бс или по факту на карту, вебмани, яндекс.

WordPress
3 года назад
Business_Forsage
Сергей 
44 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
mozart52
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$7
1 день
Молодец справился с непростой задачей по устранению бага в js и css на wordpress, рекомендую.
Все хорошо, рекомендую к сотрудничеству. Спасибо за интересное задание!
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