Адаптивная верстка

$30
HTML-версткаЗакрыт1 заявка201 просмотр
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Адаптивная верстка несколько страниц. Полное тз и макет в описании.

ТЗ: https://docs.google.com/document/d/15ti0aJlj6EaN0SW-f4zE2Pgn3D5ymUeT4fbyxacUvaA/edit?usp=sharing

Только Украина. Оплата на карту. Возможен аванс 20% при наличии отзывов.

Бюджет 1200 грн

3 года назад
totowa5260
Игорь 
33 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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