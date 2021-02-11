Сделать адаптацию сайта

https://www.figma.com/file/I21yKCCYNyFgasNVjaEgqf/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8?node-id=0%3A1 Нужно сверстать с нуля по одному принипу. То есть таких календарей будет много и не хочется для каждого писать свой js код. В идеале написать расширяемый, универсальный код. Можно заюзать готовый плагин.