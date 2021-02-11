Сделать адаптацию сайта

HTML-версткаЗакрыт3 заявки207 просмотров
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Сейчас отдельная моб. версия, нужна адаптация

3 года назад
pavltr
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
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    Верстка сайта
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Мелкие правки сайта на tilda

    $10

    Отклик только от тех кто в течении часа сможет сделать. Сам сайт [url=https://clck.ru/TDgWQ]https://clck.ru/TDgWQ[/url] Поправить herder для корректного отображения меню на разных устройствах. Включить некоторые опции. Ужать вес граф. файлов вес список изменений см. тут: [url=https://prnt.sc/yxsikg]https://prnt.sc/yxsikg[/url] и [url=https://prnt.sc/yxsmkd]https://prnt.sc/yxsmkd[/url] [url=https://www.weblancer.net/jobs/tilda/]#tilda[/url] [url=https://www.weblancer.net/jobs/tilda/]#tilda[/url]

    Tilda
    HTML-верстка2 заявки
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    3 года назад

  • Сверстать с нуля два календаря

    https://www.figma.com/file/I21yKCCYNyFgasNVjaEgqf/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8?node-id=0%3A1 Нужно сверстать с нуля по одному принипу. То есть таких календарей будет много и не хочется для каждого писать свой js код. В идеале написать расширяемый, универсальный код. Можно заюзать готовый плагин.

    HTML-верстка1 исполнитель
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    3 года назад

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    3 года назад