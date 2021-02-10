Вёрстка

HTML-версткаЗакрыт7 заявок1100 просмотров
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Требуется верстальщик со знаниями JS и частично PHP. 

Работа по нескольким проектам, предоплата отсутствует, задачи могут быть как на 200р так и на 10 000т.р.

Желательно иметь опыт работы с MODX

3 года назад
dirtysolo
Юрий 
27 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
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