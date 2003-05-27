MrAriec

Андрей Бурмос MrAriec

 
20 летРоссия/Краснодар
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественная и быстрая вёрстка сайтов.

Обо мне:

- Начинающий фрилансер с огромным желанием работать

- Знание последних технологий в своей сфере деятельности.

- Если делаю, то только качественно и в срок!

Почему так мало отзывов?

Я недавно решил начать карьеру фрилансера, поэтому у меня практически не отзывов. Но не переживайте, я живой человек с огромным желанием делать свою работу и делать её каждый раз только лучше!

Мои навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Bootstrap 4,5
  • Flexbox/Grid
  • LESS/SCSS
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, валидного кода.
  • Использование современных форматов изображений.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)

Мои преимущества:

  • Низкая цена.
  • Качественная вёрстка.
  • Практически постоянный онлайн.
  • Работаю без предоплаты.

Связь:

* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком
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