Качественная и быстрая вёрстка сайтов.
Обо мне:
- Начинающий фрилансер с огромным желанием работать
- Знание последних технологий в своей сфере деятельности.
- Если делаю, то только качественно и в срок!
Почему так мало отзывов?
Я недавно решил начать карьеру фрилансера, поэтому у меня практически не отзывов. Но не переживайте, я живой человек с огромным желанием делать свою работу и делать её каждый раз только лучше!
Мои навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Bootstrap 4,5
- Flexbox/Grid
- LESS/SCSS
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного, валидного кода.
- Использование современных форматов изображений.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
Мои преимущества:
- Низкая цена.
- Качественная вёрстка.
- Практически постоянный онлайн.
- Работаю без предоплаты.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телефон: +79892714746
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт магазина инженерных систем46 просмотров
- Лендинг на тему...78 просмотров
- Сайт "Интернет магазин авто запчастей"77 просмотров
- Сайт "Бухгалтерских услуг"85 просмотров
- Сайт "Светотехнического оборудования"60 просмотров
- Сайт сделанный по макету69 просмотров