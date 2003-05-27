Качественная и быстрая вёрстка сайтов.

Обо мне:

- Начинающий фрилансер с огромным желанием работать

- Знание последних технологий в своей сфере деятельности.

- Если делаю, то только качественно и в срок!

Почему так мало отзывов?

Я недавно решил начать карьеру фрилансера , поэтому у меня практически не отзывов. Но не переживайте, я живой человек с огромным желанием делать свою работу и делать её каждый раз только лучше!

Мои навыки:

HTML5, CSS3, jQuery.

Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Bootstrap 4,5

Flexbox/Grid

LESS/SCSS

Parallax scrolling.

Написание простого, читабельного, валидного кода.

Использование современных форматов изображений.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)

Мои преимущества:

Низкая цена.

Качественная вёрстка.

Практически постоянный онлайн.

Работаю без предоплаты.

Связь:

* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком