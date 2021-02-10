Сверстать календарь на основе готового

Сейчас на финальной стадии утверждения дизайна Страницы: Главная, 404, политика конфиденциальности, каталог (страница с карточками товара и их описанием) Верстку нужно прикрутить в к wordpress, 4 языковых версии (менеджерить предположительно с polylang, но может у вас есть другие ...