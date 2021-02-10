Верстка сайта

Здравствуйте! Обозначит задачу заново, т.к. в предыдущем посте была задача плохо сформулирована и были вопросы.

Новый дизайн (новый сверстанный сайт) перенести в корень основного домена.

+настроить все ссылки на страницы, на соц сети , обратный звонок и мессенджеры

+конечно настроить и вероятно сделать форму обратной связи ,которая будет приходить на электронку.

+вопросы с адаптацией.

+фактически провести ревизию на полную работоспособность, есть ли косяки. ( по идеи это заведомо должно входить в работу выполненную)

Задача довольно простая. Главное подход! Если кто работает с Битрикс, это второй вопрос натягивать или нет, обсуждается