Шахриер Шарифжонов Shahriyor0077Shahriyor0077
Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.
Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
- Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
- Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: Shahriyorweb
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, БЭМ.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: Shahriyorweb
- PROWEB
Портфолио:
- https://www.weblancer.net/users/Shahriyor0077/portfolio
* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком
- Адаптивная верстка LandingPage GART40 просмотров
- Адаптивная верстка сайта VueCinemas41 просмотр
- Адаптивная верстка сайта OpenShop37 просмотров
- Адаптивная верстка landingPage HouseVOP27 просмотров