Y_Kondrashova

Юлия Y_Kondrashova

 
33 годаРоссия/Братск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад

1С Битрикс, разработка сайтов с нуля, поддержка, вёрстка

Начинающий фрилансер. Опыт работы в веб-студии 2 года. Основное направление деятельности - создание и поддержка сайтов на платформе 1С-Битрикс Управление Сайтом - от сайта-визитки до интернет магазина. Успешно прошла очную сертификацию для разработчиков от компании “1C-Битрикс” (Наличие сертификатов разработчика: Интеграция дизайна и настройка платформы, Основные технологии и расширение типовых возможностей системы )Так же имеется опыт работы с другими популярными cms: Wordpress, MODX, Joomla, HostCMS

КОНТАКТЫ

Skype: live:.cid.acc95c92c8e94ed9

Email: [email protected]

WordPressJoomlaMODXБитрикс
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$10
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Отзывы заказчиков
A_1
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$9
10 баллов
3 года назад
Внести небольшие правки сайта на Битрикс
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