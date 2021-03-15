1С Битрикс, разработка сайтов с нуля, поддержка, вёрстка

Начинающий фрилансер. Опыт работы в веб-студии 2 года. Основное направление деятельности - создание и поддержка сайтов на платформе 1С-Битрикс Управление Сайтом - от сайта-визитки до интернет магазина. Успешно прошла очную сертификацию для разработчиков от компании “1C-Битрикс” (Наличие сертификатов разработчика: Интеграция дизайна и настройка платформы, Основные технологии и расширение типовых возможностей системы )Так же имеется опыт работы с другими популярными cms: Wordpress, MODX, Joomla, HostCMS

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