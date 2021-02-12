Сверстать с нуля два календаря

Требуется помощь программиста по фронт и бек доработкам. Задачи несложные. Заказы постоянные. Начать работу можно сразу. В своей заявке напишите пожалуйста с чем вы можете помочь. Уровень знаний по коду должен быть : HTML, CSS, ...
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