Сверстать с нуля два календаря

HTML-версткаЗавершен6 заявок400 просмотров
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https://www.figma.com/file/I21yKCCYNyFgasNVjaEgqf/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8?node-id=0%3A1

Нужно сверстать с нуля по одному принипу. То есть таких календарей будет много и не хочется для каждого писать свой js код. В идеале написать расширяемый, универсальный код. Можно заюзать готовый плагин.

3 года назад
fenq
24 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
crazy_worker
Мирослав 
22 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
$15
2 дня
Сделано быстро и качественно. Спасибо!
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