Доработка сайтов (Фронт/Бекенд)

Требуется помощь программиста по фронт и бек доработкам. Задачи несложные. Заказы постоянные.

Начать работу можно сразу. В своей заявке напишите пожалуйста с чем вы можете помочь.

Уровень знаний по коду должен быть : HTML, CSS, JSS .. бек PHP.

Также хорошо если есть опыт в работе с wordpress.