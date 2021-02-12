lagerkat7

Миронова Екатерина lagerkat7

 
33 годаЛатвия/Рига
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
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  • Доработка веб-сайтов (правки фронт и бек)

    Постоянно есть работа по правкам. Правки фронт и бекенд. Несложные. Вносить нужно оперативно. Знание языков - HTML, CSS, JS. Бек - PHP. Хорошо если был опыт работы с готовыми движками как Wordpress и др.  Оплата ...

    PHPWordPressHTMLCSS
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка сайтов (Фронт/Бекенд)

    Требуется помощь программиста по фронт и бек доработкам. Задачи несложные. Заказы постоянные. Начать работу можно сразу. В своей заявке напишите пожалуйста с чем вы можете помочь. Уровень знаний по коду должен быть : HTML, CSS, ...

    PHPWordPressHTMLCSS
    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Оптимизация сайта

    Требуется помощь программиста в след. правках по сайту - оптимизация скорости загрузки сайта, создание sitemap, замена нескольких элементов по фронту и др. не сложные правки. плата сдельно на карту. Начать можно сразу.

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Выгрузка сайтов под ссылку

    Требуется помощь программиста в выгрузке сайтов под ссылку. Выгрузить нужно чтобы все работало. Сами сайты мы вышлем в архивах по одному, сайты есть только ФРОНТ HTML, есть с базой данных. Выгрузить можно сразу к нам ...

    HTML
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад