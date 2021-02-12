Постоянно есть работа по правкам. Правки фронт и бекенд. Несложные. Вносить нужно оперативно. Знание языков - HTML, CSS, JS. Бек - PHP. Хорошо если был опыт работы с готовыми движками как Wordpress и др. Оплата ...
- Веб-программирование14 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется помощь программиста по фронт и бек доработкам. Задачи несложные. Заказы постоянные. Начать работу можно сразу. В своей заявке напишите пожалуйста с чем вы можете помочь. Уровень знаний по коду должен быть : HTML, CSS, ...HTML-верстка21 заявкаЗакрыт3 года назад
Оптимизация скорости, визуальные фронт правки, sitemap. Начать работу можно сразу. По всем вопросам, пишите. Мы предоставим всю информацию.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется помощь программиста в след. правках по сайту - оптимизация скорости загрузки сайта, создание sitemap, замена нескольких элементов по фронту и др. не сложные правки. плата сдельно на карту. Начать можно сразу.HTML-верстка12 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется помощь программиста в выгрузке сайтов под ссылку. Выгрузить нужно чтобы все работало. Сами сайты мы вышлем в архивах по одному, сайты есть только ФРОНТ HTML, есть с базой данных. Выгрузить можно сразу к нам ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад