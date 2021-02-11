Доработка веб-сайтов (правки фронт и бек)

Постоянно есть работа по правкам. Правки фронт и бекенд. Несложные. Вносить нужно оперативно.

Знание языков - HTML, CSS, JS. Бек - PHP. Хорошо если был опыт работы с готовыми движками как Wordpress и др. Оплата за задание или по часам. У каждой правки свою бюджет. Напишите пожалуйста с чем можете помочь, работу можно начать сразу.