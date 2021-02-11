Разработать проект на Python Django с REST API

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки647 просмотров
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Нужно разработать и задокументировать модели и API по проекту

Сделать сложные составные фильтры

Подготовить данные с бекенда для графиков

Субд PostgreSQL

PythonDjango
3 года назад
strikt
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад