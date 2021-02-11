Разработать проект на Python Django с REST API

Есть сайт поисковик на php, поисковые результаты выводятся с помощью api bing. Сейчас в админке есть поле в которое можно поставить скрипт какой нибудь рекламной системы и объявления будут отображаться во всех результатах поиска независимо от ...
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Нужно разработать и задокументировать модели и API по проекту
Сделать сложные составные фильтры
Подготовить данные с бекенда для графиков
Субд PostgreSQL
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