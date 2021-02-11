Передача настроить передачу данных через PHP SDK

Есть сайт поисковик на php, поисковые результаты выводятся с помощью api bing. Сейчас в админке есть поле в которое можно поставить скрипт какой нибудь рекламной системы и объявления будут отображаться во всех результатах поиска независимо от ...
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Дано:
LpTracker - система сквозной аналитики и CRM-система
Яндекс Метрика и Google Analytics
Google Data Studio
Ситуация:
Данные о конверсиях передаются из ЛПтрекер в Метрику и Аналитик. Те, в свою очередь передают данные в Google Data Studio
Проблема
Некоторые типы лидов создаются без привязки к посещению сайта:
Звонок на оффлайн номер - лиды, которые создаются при звонке на оффлайн номера, подключенные в разделе Телефония.
Звонок на резервный номер - лиды, которые создаются по звонку на резервный номер. Т.к. резервный номер не привязан к какому-то одному посетителю, при звонке на него нет связи между лидом и посещением.
Звонок без посещения сайта - лиды, которые создаются при звонке на активный онлайн номер в момент, когда он не привязан к посетителю сайта. Например: лид зашел на сайт, записал номер и позвонил после того, как время привязки номера к нему истекло.
Импорт - лиды, загруженные в систему с помощью импорта базы.
Созданный вручную - лиды, созданные в CRM вручную.
Ссылка: https://faq.lptracker.io/knowledge_base/item/198939?sid=47399
Решение:
Наладить передачу данных обо всех лидах через API на PHP SDK (мануал - https://docs.direct.lptracker.ru/)
Либо напрямую в Гугл Дата Студио с перераспределением исходя из источников (лучше этот вариант)
Либо в Метрику или Гугл Аналитикс, также с перераспределением исходя из источников
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