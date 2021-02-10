Реализовать фильтр объектов недвижимости на сайте 1С Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок380 просмотров
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Имеется сайт на битриксе, нужно как можно быстрее починить/переделать фильтр.

ТЗ есть

3 года назад
eXtatic
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад