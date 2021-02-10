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Доделать верстку (ангуляр 1.5.8) натянуть на сайт
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Доделать верстку (ангуляр 1.5.8) натянуть на сайт Сделано примерно 70 %, дизайн в фигме, осталось пару страниц буквально. Далее подключить по апи (важно полного доступа мы не даем, только по апи + гитлаб). Есть графики которые работают с highcharts. Вот их надо бы встроить в верстку. Обязательны знания настройки прокси.
Важно сайт на ангуляр 1.5.8. Можете переписать его как угодно, если вам хочется. Нам без разницы
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