Доделать верстку (ангуляр 1.5.8) натянуть на сайт

$80
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки479 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доделать верстку (ангуляр 1.5.8) натянуть на сайт Сделано примерно 70 %, дизайн в фигме, осталось пару страниц буквально. Далее подключить по апи (важно полного доступа мы не даем, только по апи + гитлаб). Есть графики которые работают с highcharts. Вот их надо бы встроить в верстку. Обязательны знания настройки прокси.

Важно сайт на ангуляр 1.5.8. Можете переписать его как угодно, если вам хочется. Нам без разницы

3 года назад
spb78
Алиса 
39 летРоссия
4 года в сервисе
Была
2 года назад