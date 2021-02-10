Доделать верстку (ангуляр 1.5.8) натянуть на сайт Сделано примерно 70 %, дизайн в фигме, осталось пару страниц буквально. Далее подключить по апи (важно полного доступа мы не даем, только по апи + гитлаб). Есть графики которые работают с highcharts. Вот их надо бы встроить в верстку. Обязательны знания настройки прокси.

Важно сайт на ангуляр 1.5.8. Можете переписать его как угодно, если вам хочется. Нам без разницы